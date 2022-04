Carrefour, le bio, et la blockchain

(Boursier.com) — Carrefour Bio innove en mettant en place de la technologie blockchain sur ses produits, à partir d'avril 2022. Cette démarche vise à répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence sur la provenance et le mode de production des produits bio.

Cette technologie de stockage de données sécurisées appliquée aux produits de la marque Carrefour Bio permettra aux consommateurs d'accéder à l'ensemble des informations concernant le parcours des produits, de leur production à leur expédition vers les magasins.

Concrètement, le consommateur accède aux informations sur le produit via le scan du QR code présent sur l'étiquette. Il pourra ainsi découvrir l'intégralité du cycle de vie du produit : son origine et son parcours (nom du producteur, localisation du champ, lieu d'emballage, mode de transport) ; sa qualité (date de récolte, résultats d'analyses, variété et saisonnalité) ; sa certification bio (date de conversion, certificat officiel, initiatives supplémentaires du producteur).

Carrefour est ainsi le premier distributeur à appliquer la technologie blockchain sur des produits bio à marque propre. Dès avril, l'orange à dessert Carrefour Bio, origine Espagne, en barquette de 4 pièces sera la première référence à en bénéficier avant un déploiement progressif de la blockchain à d'autres produits de la marque Carrefour Bio.