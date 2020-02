Carrefour lance deux nouvelles filières de bananes françaises

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour annonce le lancement de deux nouvelles filières de bananes françaises, une biologique et une agro-écologique bénéficiant de la Blockchain. Cette initiative intervient dans le cadre de l'ambition de Carrefour de devenir le leader mondial de la transition alimentaire pour tous .

L'enseigne a conclu un accord dans le cadre de deux nouvelles filières de bananes issues des Antilles françaises, en partenariat avec l'(Union des Groupement de Producteurs de Banane de Guadeloupe et Martinique (UGPBAN) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). La première filière concerne une nouvelle variété de banane antillaise, La Pointe d'Or, cultivée en agriculture biologique. La deuxième filière s'attache à la création d'une Filière Qualité Carrefour (FQC), cultivée selon les principes de l'agroécologie, plus respectueuse des hommes et de l'environnement. Ainsi, la banane FQC est une banane cultivée sans insecticides et d'ici 2022 sans herbicides. Comme tous les fruits et légumes FQC, elle est sans traitement post récolte.

Technologie blockchain

Cette nouvelle filière bénéficie également de la technologie blockchain pour permettre au consommateur d'accéder en un clic à l'ensemble des informations relatives à la production agro-écologique de cette banane antillaise FQC. Un QR Code présent sur l'étiquette permet aux consommateurs d'accéder par l'intermédiaire de leur smartphone à une interface regroupant des informations sur la production de la banane FQC.

La banane FQC sera proposée dans un 1er temps dans les hypermarchés du Nord de la France et dans une partie des magasins de proximité d'Ile-de-France. Le déploiement à l'ensemble des enseignes et magasins se fera au fur et à mesure du développement de la production.