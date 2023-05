Carrefour : la stratégie climatique en question

(Boursier.com) — "Les informations présentées par Carrefour nous ont conduit à nous interroger sur la stratégie climatique du groupe notamment sur ses objectifs du "Scope 3", les chiffres publiés n'intégrant pas les émissions des magasins franchisés (90% des magasins en France et 76% en Europe)" rapporte PHITRUST, qui s'est rapproché pour l'occasion de 10 autres actionnaires professionnels (*) afin de représenter ensemble 1,1% du capital du distributeur. De quoi faire inscrire un point à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 26 mai prochain.

"Cette initiative fait suite à des échanges avec la société qui n'ont pas permis de répondre à nos questions...

Son objectif est de demander au conseil d'administration d'expliquer aux actionnaires ses choix en matière de stratégie climatique et de clarifier le reporting des émissions de gaz à effet de serre du groupe, avec deux questions :

1/ pourquoi ne pas publier les données des émissions indirectes Scope 3 dans le document d'enregistrement universel destiné aux actionnaires alors que celles-ci sont présentées dans le questionnaire du Carbon Disclosure Project (CDP) ?

2/ pourquoi exclure les magasins en franchise du périmètre de réduction des émissions Scope 3 du groupe, alors que le passage en franchise est un élément central de la stratégie actuelle ?"

"Ce point à l'ordre du jour doit donner lieu à une réponse formelle du conseil d'administration de CARREFOUR et à un débat au cours de l'assemblée générale.

Nous espérons permettre ainsi une meilleure compréhension de la stratégie climatique, du périmètre concerné et de l'empreinte environnementale globale du groupe CARREFOUR" conclut PHITRUST.

* EDRAM pour l'ERAFP, LA BANQUE POSTALE AM, SYCOMORE AM, MN (Pays-Bas), OFI AM, GROUPAMA AM, IRCANTEC, CANDRIAM, CAVP, PROMEPAR, ECOFI-Gestion.