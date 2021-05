Carrefour / La Poste : et maintenant, le Drive... piéton !

Carrefour / La Poste : et maintenant, le Drive... piéton !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et La Poste, via sa filiale Pickup, nouent un partenariat national pour lancer un nouveau modèle commercial de Drive piéton sous l'enseigne 'Pickup drive'. Il s'agit de permettre aux clients de retrouver dans un seul lieu plusieurs services de proximité : retrait de courses alimentaires, retrait et dépôt de colis. Le premier Pickup drive ouvre, ce mercredi 26 mai, à Paris dans le 19e Arrondissement au 30 rue de Lorraine.

L'enseigne Carrefour a effectivement signé un accord avec Pickup pour développer son réseau de points de retrait dédiés aux courses alimentaires en France. Déjà pionnier du drive piéton depuis le lancement de ce service en 2018, Carrefour compte aujourd'hui une centaine de drive piétons en France. Pickup, réseau de relais numéro 1 en France propose depuis plus de 20 ans le retrait et le dépôt de colis hors domicile, et a récemment inauguré ses premiers points de contact en propre, contribuant à absorber la hausse continue des volumes de colis.

L'association des deux activités fait émerger un nouveau concept : le Pickup drive. Implanté dans les centres-villes des grandes agglomérations, il permet à chacun de retirer toutes ses livraisons e commerce, alimentaires et non alimentaires, dans un lieu unique de proximité. Les clients Carrefour pourront ainsi venir retirer leurs courses commandées sur Carrefour.fr ou sur l'application Carrefour, le jour même de leur commande. Les clients auront à portée de clic jusqu'à 15.000 références à leur disposition couvrant l'ensemble de leurs courses quotidiennes : fruits et légumes, produits frais, surgelés, produits du monde, bio, veggie ou encore les produits d'hygiène et d'entretien. Ils retrouveront chaque semaine de nombreuses offres promotionnelles et pourront bénéficier des avantages du programme de fidélité Carrefour.

Les clients pourront aussi y retirer ou retourner leurs colis e-commerce (Colissimo, Chronopost, DPD France) commandés sur l'un des 8.000 sites e-commerçant proposant la solution de livraison hors-domicile Pickup (colis standards et colis volumineux dans le cadre de l'activité Relais maxi Pickup). Ils pourront aussi y déposer leurs envois de relais à relais (Shop2Shop by Chronopost) et leurs retours e-commerce.

Ainsi, La Poste et Carrefour s'unissent pour faire de ces points de retrait des lieux de services incontournables dans chaque quartier, facilitant le quotidien. Ces lieux répondent à l'évolution des modes de consommation des clients de Carrefour comme du groupe La Poste : plus digitaux, plus pratiques, plus proches.

Après la mise en service de ce premier site, plusieurs dizaines d'autres sites ouvriront prochainement dans les grandes agglomérations françaises, sur ce même modèle associant le service Drive Piéton de Carrefour avec les services de Pickup.