Carrefour : La CADE a approuvé sous conditions l'acquisition du distributeur alimentaire Grupo BIG

(Boursier.com) — La CADE, l'autorité antitrust brésilienne, a approuvé ce mercredi sous conditions l'acquisition du distributeur alimentaire Grupo BIG par Carrefour Brasil, la filiale locale de la chaîne de supermarchés française Carrefour. Carrefour a déjà accepté les conditions fixées par l'autorité, qui consistent à céder certains magasins.

L'opération, qui valorise Grupo BIG à environ 1,3 Milliard de dollars, avait été annoncée en mars 2021, mais elle nécessitait encore le feu vert de la CADE.

Grupo BIG Brasil SA est le troisième acteur de la distribution alimentaire au Brésil. Cette acquisition renforce la présence de Carrefour Brésil sur ce marché au potentiel de croissance important. Elle lui permettra d'offrir aux consommateurs brésiliens une gamme élargie de produits et de services à des prix plus compétitifs.

Présent au Brésil depuis 1995, Grupo BIG qui exploite un réseau multiformat de 387 magasins a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 24,9 Md BRL (21,7 Md BRL HT) et un EBITDA ajusté de 928 M BRL en 2020. Carrefour Brésil, présent dans le pays depuis 1975, exploite 489 magasins et a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 74,7 Md BRL (67,6 Md BRL HT) et un EBITDA ajusté de 5,6 Md BRL.