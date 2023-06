Carrefour intègre les technologies de OpenAI et lance une expérience de courses avec la generative IA

(Boursier.com) — Carrefour déploie trois solutions technologiques innovantes basées notamment sur la technologie de ChatGPT : un robot de conseil pour les courses sur carrefour.fr, les fiches descriptives des produits de marque Carrefour sur son site internet, ainsi qu'un accompagnement des procédures d'achat. Ces solutions s'appuient sur les technologies d'OpenAI, et notamment GPT-4.

Carrefour lance Hopla, un chatbot basé sur ChatGPT qui est intégré à partir du 8 juin au site carrefour.fr.

Cette intelligence artificielle en langage naturel est mise à disposition des clients pour faciliter leurs courses du quotidien. Ils pourront la retrouver sur la page d'accueil du site et lui demander de l'aide pour composer des paniers de produits selon un budget souhaité, des contraintes alimentaires, ou des idées de menus.

Le robot intègre également des solutions anti-gaspillage pour réutiliser des ingrédients et composer des recettes et paniers associés. Le robot est connecté avec le moteur de recherche du site, et propose aux clients des listes de produits correspondants à la discussion, jusqu'à l'acte d'achat.

La générative IA permet également d'enrichir les fiches produits de la marque Carrefour.

Ainsi plus de 2.000 fiches produits viennent d'être mises en ligne sur carrefour.fr, issues d'un travail avec la technologie d'OpenAI pour décrire les produits et donner plus d'informations aux clients. A terme, Carrefour a pour ambition d'utiliser cette technologie pour la totalité de ses fiches produits.

Enfin, Carrefour a démarré l'utilisation de la générative IA pour ses processus internes d'achats. Cette solution est en cours de développement aux côtés des équipes de la direction des Achats Non Marchands pour les accompagner dans leurs tâches quotidiennes, par exemple la rédaction d'appels

d'offres ou encore l'analyse de devis.

Ces solutions sont le fruit d'une collaboration avec Bain & Company et Microsoft, partenaires d'OpenAI. Elles font appel au service Azure OpenAI de Microsoft pour accéder à la technologie GPT-4 d'OpenAI tout en bénéficiant de la sécurité, de la fiabilité, de la confidentialité des données de Microsoft Azure afin de respecter la réglementation RGPD (règlement général sur la protection des données).