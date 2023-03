Carrefour innove en lançant les premiers kiosques de recyclage

(Boursier.com) — Carrefour innove en lançant les premiers kiosques de recyclage alliant économie circulaire et défense du pouvoir d'achat ! Pour répondre au double défi de l'environnement et du pouvoir d'achat de ses clients, Carrefour lance aujourd'hui en France des kiosques de recyclage, dans lesquels les clients peuvent venir déposer des produits habituellement non recyclés et obtenir en contrepartie un bon d'achat pouvant aller jusqu'à 15 euros.

C'est une première en Europe, lancée en collaboration avec la société TerraCycle et 5 partenaires référents dans leur catégorie : BIC, DIM, Hasbro, Philips et Tefal (Seb). Cette initiative concerne des produits généralement peu recyclés et non éligibles à la poubelle de tri. A travers celle-ci, l'enseigne entend améliorer le recyclage des produits usagés, tout en soutenant le pouvoir d'achat de ses clients.