Carrefour : inflation en question

(Boursier.com) — En hausse de 1% à 17,9 euros, Carrefour surperforme le marché dans les premiers échanges de la semaine. L'actualité autour du distributeur est marquée par une note d'Invest Securities qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur tout en remontant sa cible de 17 à 20,3 euros. De longues années durant, Carrefour a été confronté, en France comme dans ses principaux débouchés européens à une déflation persistante, accentuant la difficulté pour retrouver une compétitivité tarifaire érodée en allongeant le pay-back nécessaire pour espérer un retour sur ventes consistant. Une concurrence plus ou moins stérile n'a fait qu'affaiblir l'ensemble des acteurs du Grand Commerce, détaille l'analyste.

Le retour au 1er plan de l'inflation alimentaire va créer une rupture radicale de nature à motiver une inflation sectorielle supérieure et en avance sur l'érosion monétaire... Une configuration idéale en terme d'évolution de masse de la marge. Car, la Grande Distribution en France, comme dans d'autres pays (Espagne ou Italie), n'est sans doute plus en capacité d'investir en prix plus que de raison et le broker croit, qu'au-delà de la pression que le secteur va mettre sur les IAA (multinationales), Carrefour et ses pairs éviteront au maximum de ponctionner leurs marges et répercuteront l'inflation.