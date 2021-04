Carrefour : impressionne au premier trimestre

Carrefour : impressionne au premier trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En hausse de plus de 3% à 15,6 euros, Carrefour s'offre la tête du CAC40 après une excellente publication. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 4,2% à périmètre comparable, porté par ses marchés clés en France, en Espagne et au Brésil. Dans l'Hexagone, la croissance a atteint 3,5%, à données comparables, avec une solide performance dans tous les canaux de distribution du groupe: hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et "Drive".

Fort de ce très bon début d'année et de la confiance dans le succès de son plan de redressement, le management a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 500 millions d'euros.

Jefferies ('achat') est impressionné par la performance réalisée par Carrefour sur son marché domestique et note aussi la résilience des ventes en Espagne avec une base de comparaison difficile. L'équilibre de l'épicier "penche plus favorablement" vers l'actionnaire, ce qui est confirmé par l'annonce "surprise" d'un plan de rachat de titres de 0,5 milliard d'euros, ajoute le broker.