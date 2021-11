Carrefour : grimpe encore, ambitions dans le e-commerce à l'appui !

(Boursier.com) — Carrefour gagne encore plus de 3% à 16,33 euros ce mercredi, après la présentation de la stratégie de développement de ses activités de commerce en ligne... Parmi les réactions d'analystes, Invest Securities a ajusté le curseur de 16 à 17 euros en restant 'neutre', tandis que Kepler Cheuvreux ('achat') a qualifié les nouveaux objectifs du groupe de "plutôt impressionnants" (...) "Il est inhabituel pour Carrefour de donner des prévisions d'Ebit détaillées", estime l'analyste. "Tous ces objectifs sont liés à la digitalisation de l'entreprise". Il se dit toutefois "plus à l'aise" avec les objectifs de 'digital retail' que les autres... Alors que le 'digital retail' est un sujet pour de nombreux distributeurs alimentaires, aucun de ceux couverts par Kepler n'a divulgué d'objectifs "aussi clairs".

Rappelons que le distributeur vise notamment un triplement de sa GMV (Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Le groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 ME additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021. Dans ce but, Carrefour va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de 3 MdsE entre 2022 et 2026. Par conséquent, le groupe a rehaussé son objectif d'investissements annuels à environ 1,7 MdE, dans le haut de la fourchette de 1,5 MdE à 1,7 MdE communiquée en début d'année 2021.

Enfin, en ligne avec sa démarche de responsabilité sociale et environnementale, Carrefour a annoncé viser la neutralité carbone de ses activités e-commerce à horizon 2030, soit 10 ans avant l'objectif global fixé par le groupe pour 2040.