Carrefour : grand succès du placement obligataire de 500 ME

(Boursier.com) — Carrefour a procédé au placement d'une émission obligataire, dite 'Sustainability-Linked', indexée sur les objectifs de développement durable du Groupe, pour un montant total de 500 millions d'euros.

L'opération d'un montant de 500 ME est d'échéance et règlement octobre 2028. Elle est réalisée à un taux fixe, avec remboursement in fine. Le coupon est fixé à 4,125% par an.

Cette émission, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) du Groupe, a été sursouscrite 7 fois, démontrant une nouvelle fois la grande confiance de la communauté financière dans la qualité de la signature Carrefour.

Ces 500 ME seront alloués au financement des besoins généraux du groupe de distribution ainsi qu'au refinancement de sa dette.

L'obligation bénéficiera d'une notation 'BBB' par Standard & Poor's.