Carrefour : forte augmentation du résultat net à fin juin

(Boursier.com) — L'activité commerciale de Carrefour est soutenue au T2 à +6,3% en comparable (LFL) en dépit du confinement.

Le groupe fait état d'une bonne dynamique en mai/juin à +9,4% LFL, après la phase de confinement en avril.

Le Brésil à +14,9% LFL et l'Espagne à +9,8% LFL bénéficient d'un modèle compétitif et d'une exécution sans faille.

En France est à +0,7% LFL, les hypermarchés, pénalisés en avril pendant le confinement, voient leurs performances s'améliorer depuis mai. On constate aussi une bonne performance en supermarchés et en proximité.

Carrefour affiche une forte progression du résultat opérationnel courant (ROC) et du cash-flow libre. Le ROC est en forte croissance à +29% à changes constants, à 718 ME.

On note aussi une progression du cash-flow libre net retraité des exceptionnels à +95 ME.

Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de +98 ME, à 253 ME contre 155 ME au S1 2019.

Le Plan d'économies relevé à 3 MdsE vs 2,8 MdsE en année pleine à fin 2020.