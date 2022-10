Carrefour fluidifie les relations logistiques avec les petites entreprises

(Boursier.com) — Le 22 septembre, Rami Baitiéh (Directeur exécutif France du Groupe Carrefour) et Léonard Prunier (Président de la FEEF - Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France), qui représente les fournisseurs PME de la distribution, ont signé un nouvel accord sur les pénalités logistiques et en faveur d'une meilleure qualité de la chaine d'approvisionnement.

Dans un contexte économique inflationniste et pénurique, la collaboration entre les supply chain des distributeurs et industriels est primordiale. Ce nouvel accord a pour double objectif d'améliorer les flux logistiques et de faciliter la résolution des litiges, pour une meilleure disponibilité des produits des TPE/PME/ETI en magasin.

Le périmètre de l'accord Carrefour-FEEF, reconduit pour une durée de 3 ans, s'applique à tout type de flux alimentaires et non alimentaires (Marques Nationales et Marques De Distributeurs) des TPE/PME/ETI jusqu'à 200 millions de chiffre d'affaires (adhérentes ou non à la FEEF). Cinq engagements majeurs ont été pris pour fluidifier la 'supply chain' :

- 1) Aucun surcoût logistique et commercial pour les TPE réalisant jusqu'à 2 de millions d'euros de chiffres ;

- 2) Une tolérance d'un jour pour la livraison par messagerie ;

- 3) Plus de visibilité. Carrefour adressera au fournisseur 56 jours avant la date de livraison une "commande de réservation" et une commande ferme au plus tard 20 jours ouvrables avant la date de livraison, pour permettre au fabricant d'anticiper sa fabrication.

- 4) Preuve du préjudice subi. La preuve du préjudice subi doit être apportée par le distributeur dans un délai de 30 jours avant facturation et ouvre une discussion avec le fabricant.

- 5) Trois interlocuteurs dédiés par thème. Le Groupe Carrefour s'engage à fluidifier les relations entre l'enseigne et ses fournisseurs TPE/PME/ETI avec un interlocuteur approvisionnement dédié par rayon au niveau national, un interlocuteur dédié sur les indemnités commerciales et un interlocuteur sur les indemnités administratives. La FEEF s'engage à fournir à ses adhérents une liste actualisée des contacts.