Carrefour : fermeté des bénéfices en 2023 ; belle hausse du dividende

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires TTC du Groupe Carrefour progresse de +10,2% en comparable (LFL) au 4e trimestre 2023. Il s'établit à 25,055 milliards d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +6,6% à changes constants.

Pour 2023, le chiffre d'affaires TTC de 2023 progresse de +10,4% en comparable. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 94,132 MdsE pre-IAS 29, soit une hausse de +9,3% à taux de change constants. Cette progression intègre l'effet expansion et périmètre de +1,4%, l'effet calendaire de -0,2% et l'effet essence à hauteur de -2,5%. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -5,7%, essentiellement lié à la dépréciation du Peso argentin, la variation totale du chiffre d'affaires s'élève à +3,5%.

Le chiffre d'affaires HT s'établit à 83,270 MdsE.

La marge commerciale s'établit à 20% du chiffre d'affaires HT, en repli de -7pbs. Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissement (EBITDA) atteint 4,459 MdsE, en repli de -54 millions d'euros. Il est en progression de +8,9% à change constant, grâce notamment à la forte discipline du Groupe en matière de coûts.

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) du Groupe s'élève à 2,264 MdsE, en baisse de -113 ME (-4,7% ; +9,8% à changes constants).

La marge opérationnelle ressort à 2,7% (2,9% en 2022 ; -20pbs). Elle est stable au second semestre, à 3,7%.

Le résultat net, part du Groupe s'établit à 1,659 MdE (1,348 MdE en 2022). Il est en hausse de +23%.

Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de +7,6% (+92 ME), à 1,304 MdE (1,212 MdE en 2022).

Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action progresse de +12% à 1,83euro (1,63 euro en 2022).

Cotation...

Flux de trésorerie et endettement

Le Groupe affiche une forte croissance de la génération de cash-flow libre net à 1,622 MdE en 2023 (1,262 MdE en 2022).

La dette financière nette, incluant les activités abandonnées, s'établit à 2,56 MdsE au 31 décembre 2023 (3,378 MdsE au 31 décembre 2022). Cette diminution est essentiellement liée à la cession de Carrefour Taïwan pour 1 MdE.

Retour aux actionnaires

La profonde transformation du Groupe depuis 6 ans a permis une forte amélioration du modèle, qui se traduit notamment par une génération de cash-flow libre net élevée. Dans ce contexte, le Groupe a décidé de renforcer sa politique de rémunération aux actionnaires avec un niveau de dividende ordinaire rehaussé. Le dividende ordinaire proposé au titre de l'exercice 2023 s'élève ainsi à 0,87 euro par action, en hausse de +55% par rapport à 0,56 euro en 2022, pour un montant total de 600 ME.

Le dividende sera intégralement versé en numéraire. Il sera détaché le 28 mai, et payé le 30 mai.

Carrefour confirme son objectif de progression d'au moins 5% du dividende chaque année, sur la base de ce niveau rehaussé.

Parallèlement, le Conseil d'Administration a décidé d'un nouveau programme de rachat d'actions pour un montant total de 700 ME.