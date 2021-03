Carrefour étend son utilisation de la technologie blockchain à la traçabilité de produits textiles

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après avoir rejoint en 2018 le réseau blockchain IBM Food Trust sur IBM Cloud en tant que membre fondateur pour renforcer ses actions en matière d'excellence alimentaire, Carrefour a franchi une nouvelle étape en utilisant cette technologie blockchain pour la traçabilité de produits textiles.

Cette blockchain textile concerne dans un premier temps 450 références de la gamme de linge de lit TEX en percale BIO et les bodies bébé BIO en France et en Espagne. Elle a vocation à s'étendre à un maximum de produits Tex BIO et à tous les pays du groupe Carrefour.

Afin de bénéficier d'une plus grande transparence sur les produits qu'ils achètent, les consommateurs, en scannant un simple QR code, peuvent accéder à un grand nombre d'informations. Ces dernières incluent entre autres le lieu de production et la composition du textile, le mode de culture du coton ainsi que la date et le lieu des différentes étapes par lesquelles il est passé : l'égrenage, la filature, le tissage, la teinture, le processus de fabrication et l'expédition.