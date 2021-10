Carrefour étend son offre e-commerce non-alimentaire à de nouveaux partenaires et services

(Boursier.com) — Carrefour poursuit sa stratégie de développement de son site internet. Le groupe de distribution étend son offre e-commerce non-alimentaire à de nouveaux partenaires et services.

La marketplace carrefour.fr, lancée en juin 2020, étend son offre aux catégories non alimentaires. Elle accueille en particulier des partenaires de premier plan tels que Miliboo, Disney, Samsung et Interforum.

Carrefour met également en place de nouveaux services avec des offres comparatives d'abonnements : forfaits mobiles, box Internet, électricité/gaz. Enfin, le site internet de Carrefour se connecte à la plateforme automobile Livecars.

Réservée initialement aux produits alimentaires, la marketplace de Carrefour propose maintenant plus de 300 marques et vendeurs représentant 300.000 offres produits proposés en livraison à domicile.

Partenariat avec BeMove

Carrefour a également noué un partenariat avec BeMove, la plateforme de services simplifiant les démarches lors d'un déménagement. Elle permet aux consommateurs d'accéder à des comparateurs de services et ainsi choisir la meilleure offre, au meilleur prix. Des offres exclusives sont proposées aux clients Carrefour.

En outre, 3 services de comparaison sont proposés sur le site : le service de comparaison de contrats box internet ; le service de comparaison de forfaits mobiles ; le service de comparaison de contrats électricité/gaz. Grâce à ces nouveaux services, les consommateurs ont la possibilité d'obtenir un devis personnalisé. La souscription se fait en quelques clics ou par téléphone.

Carrefour s'associe avec Livecars

Livecars est une offre multiservices à destination des concessionnaires et constructeurs automobiles. Un particulier pourra désormais rechercher sur le site internet de Carrefour un véhicule neuf ou d'occasion. Ce partenariat a pour objectif de donner une visibilité maximale et transparente aux offres et aux prix de distributeurs automobiles, facilitant ainsi l'accès à des prix compétitifs.