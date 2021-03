Carrefour et Virevolt partenaires dans l'électrification de vélos en hypermarché

Carrefour et Virevolt partenaires dans l'électrification de vélos en hypermarché









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Virvolt, start-up leader sur le marché de l'électrification de vélo, dévoilent un nouveau concept au sein de l'hypermarché de Carré-Sénart... Il s'agit d'un atelier d'électrification et de réparation minute de vélos, où chacun peut apporter son vélo "traditionnel" et le transformer en vélo à assistance électrique.

Tous les après-midis du lundi au samedi, un expert Virvolt est présent sur le stand pour répondre aux besoins des clients, apposer les batteries et effectuer les réparations nécessaires sur leur vélo (changement de frein, réparation de chambre à air...).

Alors que la plupart des personnes qui envisagent d'acheter un vélo opteraient pour un vélo à assistance électrique (VAE), le premier frein à cet achat reste un prix encore trop élevé. Pour une puissance équivalente aux VAE de milieu de gamme, Virvolt propose plusieurs services d'électrification adaptés aux besoins de chacun et à un prix très accessible pour le kit moteur roue. Les batteries, posées sur le vélo sous 48h directement en magasin, sont légères et haut de gamme, permettant ainsi de transformer un vélo en un VAE puissant en un temps record.

Disponible à partir de 820 euros, ce service inédit s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire en donnant une seconde vie aux vélos et permet également de rendre accessible à tous une mobilité propre et durable.