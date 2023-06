Carrefour et Publicis lancent Unlimitail

(Boursier.com) — Le Groupe Carrefour et Publicis Groupe annoncent aujourd'hui le lancement de leur joint-venture, du nom de UNLIMITAIL, pour répondre à la demande croissante du retail media en Europe Continentale, Brésil et Argentine.

Le lancement de cette entreprise arrive 6 mois après l'annonce de l'initiative, et a été révélée à VivaTech, le plus grand évènement annuel de la Tech et des start-up en Europe.

Le retail media est le media qui connait la croissance la plus rapide en termes d'investissements, bouleversant les hiérarchies établies dans les médias traditionnels. Au cours des deux prochaines années, il devrait dépasser, aux Etats-Unis, le marché de la publicité télévisée pour les entreprises de biens de consommation.

Jusqu'à présent, en raison de la fragmentation du marché en Europe et en Amérique Latine, il était difficile pour les marques d'exploiter pleinement le potentiel du retail media. Alors que celui-ci représente 85% des parts de marché du e-commerce dans ces régions, les distributeurs récupèrent seulement 15% des dépenses en retail media réduisant ainsi les opportunités de revenu pour les distributeurs et laissant leurs marques sans alternative aux Walleds Gardens, les privant donc d'atteindre des centaines de millions d'acheteurs potentiels.

Combinaison gagnante

UNLIMITAIL ambitionne de donner à l'Europe et l'Amérique Latine plus d'ampleur, de proximité avec les distributeurs et de cohérence pour permettre au retail media de connaître le même essor qu'aux Etats-Unis. En combinant les technologies les plus avancées du marché, - " CitrusAd powered by Epsilon " - avec la connaissance approfondie et l'expertise de Carrefour Links dans le retail media, cette nouvelle entreprise va donner naissance à une plateforme complète qui rassemblera toute la chaîne de valeur du retail media à travers l'Europe Continentale, le Brésil et l'Argentine.

6 mois après le lancement de l'initiative, Unlimitail réunit aujourd'hui le Groupe Carrefour et 13 partenaires commerciaux représentant plus de 20 bannières individuelles : Kingfisher France (Castorama et Brico Dépôt), Groupe Galeries Lafayette (Galeries Lafayette, La Redoute, Bazarchic), Rakuten France, Showroomprive Group (Showroomprivé, BeautéPrivée), ÏDKIDS, LuisaViaRoma, MyOrigines, Bringo, Maquillalia, Juguetilandia, Public, LabelVie et Electra Consumer Products.

Etape importante

Avec ces 13 partenariats, Unlimitail franchit une étape importante dans son ambition de construire une large alliance dans le retail media, réunissant de nombreux distributeurs pour créer un réseau inégalé d'inventaires facilitant les connections avec les consommateurs pour les marques. Les partenaires actuels représentent plus de 120 millions de clients fidèles, et 1,5 milliard de pages vues par mois à travers tout le spectre du retail media, développant le bon environnement pour accélérer le développement du retail media dans ces régions et créant ainsi plus de valeurs pour tous ses acteurs.

Unlimitail annonce également ses cinq premiers partenaires média, incluant Le Figaro, l'expert dans la création et la diffusion de contenus éditoriaux; JCDecaux, la première entreprise mondiale de publicité extérieure et DOOH ; M6 et France Télévisions, pionniers de la télévision connectée; et Brut. le média de référence de la "next gen". Avec ces partenaires, Unlimitail renforce son engagement à proposer une approche globale et intégrée du retail media. En tirant parti de tout le potentiel omnicanal de son offre, Unlimitail garantit la diffusion des publicités les plus pertinentes et une vision globale de la mesure des campagnes.

Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour a indiqué : "Avec Unlimitail, nous voulons créer un géant européen du retail media, qui a une chance unique de réussir car il a déjà les meilleures technologies du marché. C'est un projet qui via bien au-delà de Carrefour et Publicis, et nous espérons que de nombreux autres partenaires vont nous rejoindre."

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a souligné : "Notre ambition avec nos nouveaux partenaires et avec ceux qui vont nous rejoindre bientôt, est de créer une plateforme unique de retail media aussi simple et ouverte que l'open Web. Une plateforme qui favorise l'échelle, la connectivité et la cohérence dans un média qui est un pilier crucial de la stratégie commerciale de toute marque aujourd'hui. C'est une étape-clé pour aider les entreprises à reprendre le contrôle de leurs relations avec leurs clients, et d'accélérer leur préparation pour un monde sans cookies, délivrant un excellent retour sur investissement media, particulièrement pour les marques de grande consommation."