Carrefour et Nestlé collaborent pour une alimentation durable

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Nestlé s'unissent pour aider les parents à donner à leurs enfants une alimentation plus saine et plus durable, et promouvoir la consommation de fruits et légumes au quotidien. Ensemble, les deux groupes de distrbution lancent l'initiative "adoptez un fruit, adoptez un légume". Celle-ci fait partie des projets Nestlé for Healthier Kids (Nestlé pour la Santé des Enfants) et Carrefour Act for Food lancés au niveau mondial en 2018 par les deux partenaires.

Déployée en magasin auprès des parents et des enfants, l'opération consiste à offrir fruits et légumes ainsi que des recettes pour les guider sur la meilleure façon de les cuisiner. L'initiative promeut également des produits plus sains, avec du blé complet, réduits en sucre, sel ou encore issus des gammes bio ou végétariennes. Elle sera déployée dans tous les hypermarchés Carrefour en France dès ce 20 février, puis en Argentine, en Italie et dans les autres marchés clés des deux sociétés durant l'année 2020.

La transition alimentaire dès le plus jeune âge

Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, commente : Dans le cadre de notre programme Act for Food, nous travaillons sur la qualité de nos produits en les améliorant continuellement, pour que manger redevienne avant tout un plaisir et ne soit plus une source de préoccupation pour notre santé. En 2019, nous avons revu les recettes de 1.500 produits de marque Carrefour, et avons pris un engagement fort dans le domaine de l'alimentation infantile, avec le passage en 100% Bio de la gamme Carrefour Baby, en supprimant les arômes artificiels et les additifs, en éliminant les substances controversées, en réduisant les teneurs en sucre et en sel et en favorisant les ingrédients locaux. En mutualisant nos engagements et ceux du groupe Nestlé, ce partenariat nous permet d'aller encore plus loin pour permettre aux parents de proposer une alimentation saine et variée dès le plus jeune âge de leurs enfants . Mark Schneider, PDG de Nestlé, ajoute : Le partenariat avec Carrefour permet de sensibiliser les parents sur l'importance d'une alimentation saine et variée, avec notamment plus de fruits et de légumes au quotidien. Il offre aussi de vrais outils pour les soutenir dans leurs approches .

Meilleure traçabilité

Carrefour et Nestlé comptent aussi améliorer la transparence et la traçabilité des produits. Les deux partenaires ont récemment annoncé le déploiement de la technologie blockchain afin de fournir des informations de traçabilité pour les purées Mousline et les laits pour bébé Guigoz. Par ailleurs, les deux entreprises se sont aussi engagées à afficher le Nutri-Score sur leurs produits à partir de 2020 afin de mieux informer les parents sur le score nutritionnel des produits qu'ils achètent.