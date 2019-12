Carrefour et la coopérative SODIAAL s'accordent

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Afin de poursuivre l'effort entamé l'année dernière en faveur de la revalorisation du prix du lait payé aux producteurs, Carrefour et SODIAAL ont signé un accord global pour l'année 2020. Il concerne la revalorisation tarifaire des marques de fromage et de lait de consommation produites par SODIAAL, ainsi que le fromage et le lait de consommation produits par SODIAAL à marque propre Carrefour à compter du 1er mars. Cela représente plus de 400 millions de litres de lait produits et transformés en une année, soit 10% de la collecte de SODIAAL. Pour Laurent Vallée, Secrétaire général de Carrefour, "après l'accord avec la filière bovine sur la viande Label Rouge, Carrefour s'engage désormais avec SODIAAL et ses 20.000 producteurs sur la revalorisation du prix du litre de lait payé aux producteurs. Cet accord témoigne du soutien fort et constant de Carrefour aux éleveurs français dans le cadre des EGA".

Pour Damien Lacombe, Président de SODIAAL, l'accord "est un pas de plus vers notre objectif de couvrir les coûts de production de nos producteurs. C'est donc une bonne nouvelle pour les 20.000 adhérents de notre coopérative. Nous saluons l'engagement de Carrefour à revaloriser ses marques propres à compter du 1er mars et appelons l'ensemble de la distribution à faire de même. L'année 2 des EGA doit être un succès, et SODIAAL reste plus que jamais déterminée à défendre le revenu de tous ses producteurs de lait".