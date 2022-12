Carrefour et Goggo Network s'associent pour développer le futur de la livraison autonome

(Boursier.com) — Carrefour et Goggo Network expérimentent un service de Drive Mobile qui repose sur l'utilisation d'un véhicule de livraison entièrement autonome. Celui-ci circulera sur routes publiques, à fort trafic et dans des conditions normales (15 km de parcours et jusqu'à 70km/h), une première en France. Dans le cadre du projet 5G Open Road, cette navette circulera dès le 6 décembre sur le plateau de Saclay, le plus grand terrain d'expérimentation de conduite autonome en France.

Ce service a été inauguré ce jour par Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour, Eric LABAYE, Président de l'Institut Polytechnique de Paris et Yasmine FAGE, co-fondatrice de la startup Goggo Network.

Carrefour, leader de la livraison à domicile en France, et Goggo Network, opérateur de logistique autonome, testent la livraison autonome des commandes Carrefour Drive pour les résidents du plateau de Saclay, incluant notamment les étudiants de l'Institut Polytechnique de Paris. Cette innovation permet de proposer un service de Drive dans des zones éloignées de commerces.

Cette expérimentation permettra ainsi de prolonger les tournées de livraisons actuelles en allant chercher encore plus loin les derniers kilomètres restants, tout en assurant une optimisation du temps et des coûts des tournées de transports.