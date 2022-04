Carrefour et daphni lancent Dastore, un fonds d'investissement dédié aux startups du digital retail

(Boursier.com) — Le groupe Carrefour annonce ce jour, en partenariat avec daphni, professionnel reconnu du Venture Capital en Europe, le lancement de Dastore, un fonds d'investissement de capital risque doté d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Ce fonds a pour vocation, par le biais de prises de participations minoritaires dans des jeunes startups (early stage) en France et à l'international, d'être au plus près des innovations et des technologies émergentes dans le secteur du digital retail.

L'alliance de Carrefour et daphni permettra d'allier les expertises et atouts respectifs de chacun et d'apporter une valeur ajoutée significative aux startups du portefeuille, combinant le savoir-faire d'un fonds et la capacité de partenariat industriel de Carrefour.

Cette démarche marque une nouvelle étape dans l'avancée de la stratégie digitale 2026 de Carrefour, annoncée lors de son "Digital Day" du 9 novembre dernier, dans laquelle le Groupe se donne pour ambition d'être un leader mondial du Digital Retail.

Avec Dastore, Carrefour ajoute une brique à son écosystème d'innovation pour anticiper les tendances et les ruptures de marché et identifier les futurs leaders et modèles gagnants. Une équipe dédiée sera constituée pour Dastore, composée conjointement d'experts de daphni et de Carrefour. Outre l'investissement financier de Dastore, Carrefour pourra proposer aux startups des partenariats, un accès facilité aux clients, aux marchés ou aux données utiles à leur développement.

Ce fonds d'investissement sera focalisé sur les domaines d'activités prioritaires de la stratégie digitale de Carrefour : les nouveaux modèles e-commerce, la data et le digital au service des opérations retail et des services financiers associés, ainsi que les évolutions de la logistique.

"La création de ce véhicule de capital-investissement est une étape importante dans notre démarche d'innovation et illustre notre volonté de développer nos liens avec l'écosystème des startups. Investir dans les startups permet à la fois d'accélérer la transformation digitale de Carrefour et de contribuer au développement de ces startups. Nous avons ainsi opté pour un modèle de fonds inédit dans le retail et sommes ravis de démarrer cette aventure aux côtés de professionnels qualifiés et reconnus tels que daphni", déclare Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-commerce, Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour.

"Dastore s'inscrit parfaitement dans un des axes stratégiques de daphni qui est de créer de la porosité entre les startups et les corporates, ici spécifiquement avec Carrefour sur la thématique du Digital Retail" a déclaré Marc Simoncini, Partner chez daphni.