Carrefour et Couche-Tard visent désormais un partenariat opérationnel

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour et Couche-Tard ont expliqué samedi que les discussions en vue d'un rapprochement amical sont désormais interrompues.

Carrefour et Couche-Tard ont toutefois décidé de prolonger leurs discussions pour examiner des opportunités de partenariats opérationnels. Les premiers domaines de coopération seraient les suivants : le partage de bonnes pratiques dans la distribution de carburant, le développement d'achats en commun, des partenariats sur le développement et la commercialisation de marques de distributeurs, le partage d'expertise et le lancement d'innovations pour améliorer l'expérience client, et l'optimisation de la distribution de produits sur les géographies communes aux deux groupes.