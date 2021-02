Carrefour et Carmila partenaires pour l'appel à projets Ensemble pour la transition alimentaire

La Fondation Carrefour et Carmila lancent l'appel à projets Ensemble pour la transition alimentaire. Avec pour objectif de mettre en valeur leurs initiatives, il s'adressera aux associations locales et récompensera 10 lauréats à travers la France. Chacun d'entre eux obtiendra un soutien financier de 5.000 euros par la Fondation Carrefour et un stand éphémère dans l'un des centres commerciaux de Carmila.

L'appel à projets Ensemble pour la transition alimentaire !, lancé ce 22 février, est destination des acteurs associatifs français locaux (loi 1901). Il vise à récompenser des projets en faveur d'une alimentation saine et durable qui oeuvrent pour l'une des trois thématiques suivantes : l'agriculture durable, l'anti-gaspillage et l'éducation nutritionnelle.

Les associations se portant candidates auront jusqu'au 12 avril 2021 pour présenter leur projet puis, les membres du jury (composé des membres de la Fondation Carrefour et de Carmila) procéderont à une pré-sélection des dossiers. Cette étude portera notamment sur l'originalité, l'impact et la pérennité du projet et permettra d'attribuer des scores à chaque association postulante en toute objectivité. Cette présélection se clôturera le 27 mai. Le jury rendra sa décision sur les 10 lauréats le 4 juin.