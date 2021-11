Carrefour : en grande forme

(Boursier.com) — Carrefour poursuit sur sa lancée. Dans un marché légèrement baissier, le distributeur progresse de 3,5% à 16,3 euros, confirmant son gain de près de 3% enregistré mardi. Le groupe reste porté par la présentation de la stratégie de développement de ses activités de commerce en ligne. Bryan Garnier affirme que les objectifs de Carrefour dans le numérique sont impressionnants étant donné que le canal était jusqu'à récemment déficitaire.

La firme vise un triplement de sa GMV (Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Le groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 ME additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021. Dans ce but, Carrefour va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de 3 MdsE entre 2022 et 2026.

Carrefour a également annoncé hier le lancement d'un partenariat stratégique ambitieux avec Meta, l'ex-Facebook, qui sera déployé dans les neuf pays intégrés du groupe (France, Italie, Espagne, Roumanie, Pologne, Belgique, Taïwan, Argentine et Brésil). Le partenariat couvrira de nombreux aspects de l'activité de Carrefour, de la communication interne à l'expérience des employés, en passant par la relation client, la publicité numérique et la digitalisation des prospectus, la communication locale et le social commerce.

Si les objectifs sont très ambitieux en apparence, ils sont à relativiser, car Carrefour, même mutant, restera drivé par sa distribution classique, estime Invest Securities. La montée en rentabilité de la stratégie digitale sera par ailleurs surtout visible à partir de 2024, précise le courtier, à l''achat' sur la valeur.