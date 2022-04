Carrefour : en berne après ses comptes

(Boursier.com) — Carrefour recule de 3,5% à 19,65 euros ce jeudi, alors que sur le T1, la progression du chiffre d'affaires du distributeur est ressortie à 9% en données publiées, incluant la hausse des ventes d'essence et un effet de change favorable. La croissance est de +3,4% en données comparables. On constate ainsi la poursuite des gains de parts de marché dans les principaux pays du groupe, notamment en France, en Espagne et au Brésil. Certains analystes parlent d'une performance médiocre en France, le principal marché du groupe, qui éclipse la croissance plus robuste constatée au Brésil...

Dans le détail, en France, Carrefour a fait état d'un chiffre d'affaires stable en 'Like For Like', après une forte croissance de +3,5% LFL au T1 l'an dernier. En Espagne, Carrefour accélère à +3,4% et continue de gagner des parts de marché.

Au Brésil, le groupe affiche une forte amélioration séquentielle tant chez Atacadão que Carrefour Retail soutenue par un retour à des volumes en croissance au cours du trimestre.

L'objectif de cash-flow libre net supérieur à 1 MdE en 2022 a été confirmé par la direction. Parmi les réactions de brokers, Stifel a ajusté son objectif de cours à 23 euros, contre 20 euros auparavant.