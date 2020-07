Carrefour : dopé par les résultats de sa filiale brésilienne

(Boursier.com) — En première position du CAC40, Carrefour pointe en vive hausse (+4,2% à 13,7 euros) à quelques heures de la publication de ses comptes semestriels. Le distributeur est entouré après que sa filiale brésilienne eut dévoilé des résultats en forte hausse et meilleurs qu'attendus au deuxième trimestre. Carrefour Brésil a réalisé sur la période un bénéfice net ajusté de 713 millions de reals contre 473 MR de consensus pour des ventes nettes de 15,9 MdsR (+14,7%). La marge d'Ebitda ajustée s'est élevée à 9%, en amélioration de 90 pb.

Carrefour Brésil a enregistré des ventes et des marges "rassurantes et meilleures que prévu" à périmètre constant, affirme Clement Genelot, analyste chez Bryan Garnier. Cela prouve que la distribution alimentaire reste "saine" malgré la gestion "chaotique" de la pandémie de Covid-19 au Brésil, et que le levier opérationnel compense les coûts cachés liés au coronavirus sur les marges.

De bon augure avant les résultats de la maison-mère ce soir ?