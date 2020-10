Carrefour dévoile un troisième trimestre dynamique

(Boursier.com) — Carrefour a vu son chiffre d'affaires trimestriel ressortir à 19,69 milliards d'euros, en hausse de 5,5% à changes constants et en baisse de 2,5% à changes courants en raison d'un effet de change défavorable lié au real brésilien et au peso argentin. La hausse ressort à 8,4% à magasins comparables sur le trimestre, tiré par son redressement en France et une activité très dynamique au Brésil.

En France, le chiffre d'affaires a en effet augmenté de 3,8% en comparable, avec une croissance de 2,5% pour les hypermarchés, "qui ont accentué leur bonne dynamique initiée post-confinement", indique Carrefour.

Au Brésil, la croissance en comparable atteint 26%, un niveau record selon le groupe, qui dit bénéficier d'un trafic dynamique, de gains de parts de marché et d'une hausse de la part de portefeuille chez ses clients.

Au final, Carrefour revendique avoir généré lors de ce trimestre sa meilleure performance depuis au moins 20 ans.

Pour 2020, le distributeur dit anticiper "une dynamique commerciale soutenue et une amélioration du levier opérationnel des activités de distribution".