Carrefour devient partenaire exclusif de Cajoo

(Boursier.com) — Flink SE, leader européen du quick commerce, annonce l'acquisition de Cajoo, pionnier du quick commerce en France, afin d'accélérer son expansion sur le marché français et consolider sa position de leader en Europe.

Carrefou, investisseur de la première heure et partenaire commercial exclusif de Cajoo, deviendra le partenaire exclusif de Flink sur le marché français et un actionnaire direct de la société.

Flink a connu une croissance rapide depuis son lancement opérationnel début 2021 et la société passe maintenant à la vitesse supérieure pour renforcer sa position sur le marché français. La société va commencer l'intégration des magasins jusqu'alors gérés par Cajoo, après quoi Flink desservira la région parisienne et 8 autres grandes villes avec 30 hubs, atteignant 6 millions de clients pour livrer des produits d'épicerie en quelques minutes.

Dans ce contexte, l'équipe de Cajoo sera fusionnée avec l'organisation nationale et internationale de Flink. Flink sera l'unique marque pour les consommateurs à l'avenir, puisque le changement de marque aura lieu au deuxième trimestre 2022.

"Cajoo a fait un travail remarquable en menant la révolution du quick commerce en France et en construisant une base de clients fidèles. Nous sommes heureux d'unir nos forces sous la marque Flink pour créer l'acteur no1 du quick commerce en France. En même temps, nous nous sentons privilégiés de conclure un partenariat exclusif avec Carrefour pour offrir le meilleur assortiment à des prix compétitifs à nos clients", commente Oliver Merkel, cofondateur de Flink.

Rappelons qu'en 1 an, Cajoo est devenu un acteur majeur du quick commerce en France, classé no2 (source Fox Intelligence) avec près de 450.000 commandes traitées au 1er trimestre 2022 et plus de 400.000 utilisateurs ayant téléchargé l'application depuis son lancement.

Pionnier en France, Cajoo a fait évoluer ses opérations dans le pays, étendant son activité à 9 villes (dont la grande région parisienne). Carrefour est devenu l'un des premiers investisseurs et un partenaire exclusif de Cajoo. Cette combinaison entre l'excellence opérationnelle de l'équipe Cajoo et un assortiment des marques les plus appréciées fournies par Carrefour est unique sur le marché français.