Carrefour développe l'usage de la langue des signes dans ses magasins

(Boursier.com) — Carrefour annonce un plan d'action visant à développer l'apprentissage de la langue des signes française (LSF) dans ses magasins, afin de proposer la meilleure expérience possible à ses Clients sourds et malentendants.

Après le lancement en avril des heures silencieuses en magasin en faveur des personnes présentant un trouble du spectre autistique, la démarche marque une nouvelle étape dans l'ambition d'inclusion de Carrefour.

Il y a 4 à 5 millions de personnes malentendantes en France, dont 300.000 personnes sourdes, d'après la Fédération nationale des sourds de France. Pour faciliter leur expérience en magasin et proposer l'expérience la plus inclusive, Carrefour lance une campagne de sensibilisation et de formation de ses personnels en magasin à la Langue des Signes Française (LSF). Pour préparer son plan d'inclusion des clients sourds et malentendants, Carrefour est entré en partenariat avec l'Association Régionale pour l'Intégration des Sourds (ARIS).

Le plan d'action consiste en 4 axes :

- une grande campagne de sensibilisation ;

- en caisse une fiche mémorielle rappelant les 10 signes clés sera mise à disposition du personnel ;

- en partenariat avec l'ARIS, des séances de sensibilisation et de formation seront organisées pour les collaborateurs volontaires afin d'assurer que chaque magasin dispose d'au moins un collaborateur sensibilisé à l'accueil des personnes sourdes et malentendantes en magasin d'ici fin 2022. Les formations comprendront notamment des modules de compréhension de la surdité et des ateliers de pratique de la LSF.

- Pour les salariés Carrefour souhaitant aller plus loin, deux formations approfondies de deux fois deux jours, ou 5 jours consécutifs, sont proposées, en partenariat avec l'ARIS, dans le cadre du plan de formation proposé aux collaborateurs. Une journée de formation "Inclusion collaborateur sourd" peut également être proposée à tout magasin accueillant un nouveau salarié sourd.

Ce plan d'action destiné aux Clients de Carrefour vient compléter les différents dispositifs accessibles aux collaborateurs sourds ou malentendants en lien avec les missions handicap du Groupe. A travers cette démarche, Carrefour poursuit ses efforts pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, qu'il soit visible ou non.