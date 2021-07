Carrefour : des obligations liées au développement durable

(Boursier.com) — Carrefour a décidé d'inclure la possibilité d'émettre des 'Sustainability-Linked Bonds' (SLB) dans son programme annuel d'obligations à moyen-terme libellées en euros (EMTN) pour 2021. Ces SLB incluent des indicateurs de performance (Sustainability Performance Targets ou 'SPT') alignés sur les objectifs de développement durable du Groupe.

Les SLB sont tout type d'instrument obligataire dont les caractéristiques financières et/ou structurelles peuvent varier selon que l'émetteur atteint ou non des objectifs prédéfinis en lien avec ses engagements en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance d'Entreprise. A ce titre, Carrefour a sélectionné trois indicateurs de performance RSE clés ('KPIs), pertinents et matériels pour mesurer les progrès accomplis par rapport à ses engagements en la matière :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Groupe ;

- la réduction des emballages ;

- la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Carrefour fournira un reporting annuel, et en tout état de cause pour toute date/période de référence permettant d'évaluer l'atteinte de ces objectifs. La non-atteinte conduirait à une majoration du taux d'intérêt de l'emprunt obligataire SLB concerné. Le produit net des émissions de ces obligations sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.