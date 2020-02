Carrefour dégage un RNPG de 1,31 MdE

(Boursier.com) — Carrefour affiche un chiffre d'affaires TTC 2019 qui progresse de +3,1% en comparable, à 80,74 MdsE pre-IAS 29, soit une hausse de +2,1% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -2,4%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'élève à -0,4%. L'impact de l'application de la norme IAS 29 est de -63 ME.

L'EBITDA du Groupe atteint 3,485 MdsE, soit une marge de 4,8% en progression de +10pbs. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe s'élève à 2,08 MdsE (soit 2 088 ME post-IAS 29 et postIFRS 16), en hausse de +145 MEUR (+7,4%) à taux de changes constants (l'effet de change est négatif de -36 ME, compte tenu notamment de la baisse du réal brésilien). La marge opérationnelle est en progression de +16pbs, à 2,9%.

Le résultat net, part du Groupe s'établit à 1,31 MdE, contre -582 ME en 2018. Le résultat net ajusté, part du Groupe s'améliore de +101 ME, à 905 ME, contre 804 ME en 2018.

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2019 s'élève à 0,46 euro par action, stable par rapport à l'exercice 2018. Ce dividende sera proposé en numéraire ou en titres, au choix de l'actionnaire.

Les objectifs financiers 2022 sont confirmés : 4,2 MdE de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022 et 4,8 MdsE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022.