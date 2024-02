Carrefour : décès d'Abilio Diniz

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Carrefour rend hommage à M. Abilio Diniz, décédé le 18 février.

Grand actionnaire du groupe Carrefour depuis 2015, censeur puis membre du Conseil d'administration depuis le 17 mai 2016, Abilio Diniz était vice-président de son Comité stratégique.

"Entrepreneur hors du commun, M. Abilio Diniz a consacré l'ensemble de sa vie professionnelle à la distribution. Il a constamment oeuvré au rayonnement de Carrefour en Europe comme en Amérique latine. Ses exceptionnelles qualités humaines, son énergie insatiable et sa connaissance profonde des métiers de la distribution apportaient une contribution unique aux travaux du Conseil d'administration", souligne le management du groupe de distribution. "Les membres du Conseil d'administration, profondément attristés, adressent à son épouse, à ses enfants et à sa famille, qui sont dans la douleur, leurs plus sincères condoléances".