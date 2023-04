Carrefour : de quoi "positiver" ?

(Boursier.com) — Carrefour s'adjuge 0,5% à 19 euros sur le marché parisien ce mercredi, alors que Barclays a relevé son objectif de cours à 22 euros, contre 20 euros auparavant.

"Nous prévoyons que Carrefour enregistrera une accélération de la croissance des ventes au premier trimestre" commente le broker britannique. "Poussé par une inflation alimentaire plus élevée et une part de marché acquise, y compris en France, nous croyons que le groupe continue à mettre en place la bonne stratégie". De quoi relever l'objectif de cours à 22 euros avec la poursuite des tendances positives des ventes en France... "Nous prévoyons une croissance des ventes LFL de Carrefour en France qui accélérera séquentiellement au T1 à +5,5% pour les hypermarchés, +7,5% pour les supermarchés et +9,5% pour les magasins de proximité. Cette performance doit être vue dans le contexte d'une croissance des ventes d'ensemble pour la distribution alimentaire française de +7,5% au T1, dont +9,0% en alimentaire et -3% en non alimentaire, avec une accélération de l'inflation alimentaire à +14,5% sur la période, selon les données de Nielsen" souligne Barclays.

Le groupe dirigé par Alexandre Bompard a fait état d'une hausse de 4,6% à changes constants de son résultat opérationnel courant à 2,38 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 8,5% en données comparables à 90,8 MdsE, grâce à des gains de parts de marché dans tous ses pays clés. En France, où les hypermarchés ont été attractifs en fin d'année dernière grâce à leurs offres à prix réduits en période de forte inflation, le résultat opérationnel courant a bondi de 10,2% à 834 ME. Le groupe a également enregistré une croissance record (+2,8%) de son cash-flow libre net à 1,26 milliard d'euros.

Fort de ces résultats, Carrefour va augmenter son dividende de 8%, soit 0,56 euro par titre, et pilote un nouveau plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, après 750 ME réalisés en 2022 et 700 ME en 2021.

Après avoir atteint l'an dernier "l'ensemble de ses objectifs opérationnels", le premier distributeur européen anticipe une croissance de ses trois indicateurs clés cette année : EBITDA, résultat opérationnel courant et cash-flow libre net.