Carrefour : dans le vert après l'opération espagnole

(Boursier.com) — Dan un marché hésitant, Carrefour avance de 0,4% à 13,5 euros après avoir renforcé son empreinte en Espagne. Le géant de la distribution a annoncé ce matin la reprise de 172 magasins sous enseigne Supersol. Une opération réalisée "dans des conditions attractives", selon les termes de Carrefour, qui lui permet d'accélérer son développement dans les formats de croissance et de solidifier sa position de numéro 2 dans le pays. La valeur d'entreprise de l'opération est de 78 millions d'euros. Les magasins acquis ont réalisé un chiffre d'affaires HT d'environ 450 millions d'euros en 2019.

Les magasins convertis aux formats de proximité (Express), supermarchés (Market) et Supeco bénéficieront de la politique commerciale et des conditions d'achat de Carrefour. Le Groupe prévoit ainsi d'améliorer la densité commerciale et d'optimiser la structure de coûts.

A la suite de ces annonces, la SocGen et AlphaValue ont confirmé leur avis positif sur la valeur.