Carrefour : dans le caddie de Bank of America...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 15 janvier à l'AMF, la société Bank of America Corporation a déclaré qu'elle n'a franchi en baisse aucun seuil au capital de Carrefour, le 1er janvier. A cette date, elle détenait indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 59.865.080 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 7,32% du capital et 5,76% des droits de vote de la société de distribution. Ses détentions se répartissent comme suit...

- Merrill Lynch International : 31.069.549 actions, soit 3,8% du capital et 2,99% des droits de vote

- Bank of America, National Association : 26.608.723 actions, soit 3,25% du capital et 2,56% des DDV

- Bofa Securities Europe SA : 2.019.352 actions, soit 0,25% du capital et 0,19% des DDV

- BofA Securities, Inc. 20.630 actions

- Managed Account Advisors, LLC 136.373 actions, soit 0,02% du capital et 0,01% des DDV

- Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated : 1.397 actions

- U.S. Trust Co of Delaware : 9.056 actions

- Total Bank of America Corporation : 59.865.080 actions, soit 7,32% du capital et 5,76% des DDV.