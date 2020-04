Carrefour : croissance comparable de +7,8% au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Carrefour publie une croissance comparable de +7,8% au T1 2020, portée par une solide performance en janvier et février, puis des achats de précaution en mars dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires totalise 19,44 milliards d'euros, soit une croissance de 3,3% à changes courants et de 7,5% à changes constants.

Carrefour évoque une progression marquée dans l'ensemble des géographies : France (+4,3% LFL), Europe (+6,1% LFL), Amérique Latine (+17,1% LFL) et Taïwan (+6,0% LFL). Le groupe souligne le contraste particulièrement prononcé entre l'alimentaire (+9,9% LFL) et le non-alimentaire (-3,5% LFL), ainsi que la forte hausse des chiffres d'affaires e-commerce alimentaire (+45%) et Bio (+30%). Il relève la dynamique commerciale soutenue en amont des effets de la pandémie (+4,3% LFL sur janvier/février).

"Grâce à la mobilisation exceptionnelle de tous les salariés du groupe face à la pandémie, Carrefour assure avec responsabilité sa mission essentielle de distributeur alimentaire", ajoute le groupe, pour qui la protection des collaborateurs et des clients demeure "une priorité absolue". Carrefour souligne l'adaptation de l'offre et le blocage de milliers de prix dans tous les pays, pour aider les clients à faire face aux contrainte de pouvoir d'achat. Des mesures de responsabilité sociale et des actions de solidarité concrètes sont mises en place, notamment la création de services dédiés pour les clients prioritaires (notamment personnes âgées et personnels soignants), les dons de la Fondation Carrefour et le soutien aux producteurs locaux.

Les orientations stratégiques du plan Carrefour 2022, "plus que jamais pertinentes", sont réitérées. Les objectifs sont confirmés.

Alexandre Bompard, Président Directeur-Général, a déclaré : "La pandémie du COVID-19 engendre une situation grave et inédite. Je tiens à saluer l'engagement exceptionnel dont font preuve les équipes du Groupe pour assurer la continuité des approvisionnements et l'accès de tous, notamment des plus fragiles, à l'alimentation. Dans l'exercice de ces missions essentielles, la protection de nos employés et de nos clients est notre obsession, et nous avons multiplié les mesures et les investissements en ce sens dès les premiers jours. Dans un trimestre très atypique, nos ventes ont été portées en janvier et février par le succès des initiatives stratégiques lancées depuis deux ans, puis ont connu une accélération notable en mars. Elles ont ainsi enregistré une croissance soutenue sur toute la période et dans toutes nos géographies".

Depuis 2018, Carrefour fait preuve d'une grande discipline financière et a renforcé son bilan et sa liquidité. Il possède l'un des bilans les plus solides de l'industrie. Au 28 avril 2020, le groupe est noté 'Baa1' perspective négative par Moody's et 'BBB' perspective stable par Standard & Poor's. Ces notations ont été réitérées après la publication des résultats annuels 2019. La liquidité du groupe a été renforcée au cours du trimestre par l'émission obligataire réalisée en mars pour un montant de 1 milliard d'euros à maturité décembre 2027. Par ailleurs, Carrefour Brésil a obtenu des financements bancaires pour 1,5 milliard de reais brésiliens à deux et trois ans. Enfin, le groupe dispose de deux facilités de crédit d'un montant total de 3,9 milliards d'euros de maturité 2026, non tirées à ce jour.

Le groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Les objectifs opérationnels comprennent une progression du NPS Groupe de +15 points sur 2020-2022, soit +23 points depuis le début du plan, une rééduction des surfaces de vente en hypermarchés de 350.000 m2 dans le monde à horizon 2022, une réduction des assortiments de -15% à horizon 2020, et un tiers du chiffre d'affaires réalisé via des produits à marque Carrefour en 2022. Le groupe prévoit 2.700 ouvertures de magasins de proximité à horizon 2022.

Les objectifs financiers incluent 4,2 MdsE de chiffre d'affaires e-commerce alimentaire en 2022, 4,8 MdsE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022, et un plan d'économies sur 3 ans de 2,8 MdsE en année pleine à fin 2020. Le groupe entend poursuivre la dynamique d'économies de coûts au-delà de 2020. Les cessions additionnelles sont attendues à 300 ME sur les actifs immobiliers non stratégiques à horizon 2022.