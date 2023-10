Carrefour : Chiffre d'affaires en hausse de 9% en comparable au T3

(Boursier.com) — Carrefour a affiché une bonne dynamique commerciale au T3, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La croissance du chiffre d'affaires est de +9% à 23.629 ME en comparable (LFL) avec une forte progression des ventes de produits à marque propre, qui dépassent 35% des ventes alimentaires (+3pts vs T3 2022) et une accélération de la GMV e-commerce, en hausse de 31% au T3, dont +16% en France.

En France, les ventes ont progressé de +4,3% LFL, avec une bonne performance de l'ensemble des formats, notamment des hypermarchés (+4,2% LFL), tirée par l'alimentaire.

En Europe, Carrefour a affiché une croissance de +4,1% LFL, aidée par l'Espagne (+5,0% LFL) et la Belgique (+7,5% LFL).

Au Brésil, le chiffre d'affaires est en retrait de -3,7% LFL, reflétant le passage du pays en déflation alimentaire au cours du trimestre, dans un contexte de tension sur la consommation.

Les initiatives du plan d'économies de coûts progressent bien, notamment l'optimisation des sièges dans le cadre de la mutualisation en Europe. Objectif d'un milliard d'euros de baisses de coûts en 2023 confirmé.

Le Groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2023, à savoir croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du cash-flow libre net.

Carrefour poursuit par ailleurs son programme de rachat d'actions de 800 ME en 2023, avec 664 ME réalisés au 20 octobre.

Alexandre Bompard, Président-Directeur Général, a déclaré : "Dans un contexte de pression continue sur le pouvoir d'achat de nos clients, notre Groupe confirme la solidité de sa dynamique commerciale et l'attractivité de son modèle, grâce à l'engagement sans faille de ses équipes. Au troisième trimestre, nous avons poursuivi la mise en oeuvre du plan Carrefour 2026, notamment par le déploiement de la méthode Maxi dans nos magasins européens, la pleine opérationnalisation de notre plateforme d'achat européenne Eureca et la poursuite de notre transformation digitale, avec une activité e-commerce robuste et une utilisation croissante des solutions tech & data. Dans ce contexte, Carrefour aborde la fin de l'année avec confiance et confirme ses objectifs pour l'exercice 2023."