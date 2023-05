Carrefour : ça bouge au Brésil

(Boursier.com) — Carrefour Brésil est entré en négociations exclusives avec Barzel pour la vente de 5 centres de distribution et 5 magasins détenus par Grupo Carrefour Brasil, pour un montant total d'environ 1,3 milliard de BRL, soit près de 241,7 ME (environ 1,1 milliard de BRL net d'impôts sur les plus-values et autres frais). Ces actifs seront loués à Carrefour dans le cadre de contrats de location d'une durée de 20 ans, renouvelables pour des périodes supplémentaires de 5 ans, permettant d'assurer la continuité des opérations. Les charges locatives liées à ces propriétés s'élèveront à environ 10 millions de BRL par mois (taux de capitalisation de 9,1%).

Barzel a été sélectionné par le Groupe pour la prochaine phase de négociations suite à un processus d'appel d'offre auquel ont participé plusieurs autres acteurs majeurs du marché. Cette transaction de cession-bail s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à maximiser son efficacité opérationnelle et financière en procédant à une revue permanente de ses actifs immobiliers. Dans ce contexte, et compte tenu des opportunités observées dans le secteur immobilier, Carrefour a décidé de monétiser des actifs dont le profil est centré sur la distribution et la logistique.

La finalisation de la transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, à la négociation des accords définitifs et à la satisfaction d'autres conditions préalables. Si la transaction n'est pas finalisée avec Barzel dans la période d'exclusivité convenue entre les parties, Carrefour Brésil reprendra les négociations avec les autres acteurs qui ont soumis des offres dans le cadre de la procédure d'appel d'offres. Carrefour tiendra le marché et ses actionnaires informés le cas échéant.