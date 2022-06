Carrefour Brésil boucle l'acquisition de Grupo BIG

(Boursier.com) — Carrefour Brésil (Grupo Carrefour Brasil) a annoncé ce jour la finalisation de l'acquisition précédemment annoncée de Grupo BIG auprès d'Advent International et de Walmart Inc. L'opération consolide la position de leader de Carrefour dans le pays, avec désormais une forte présence dans tous les états du pays. La transaction permet à Carrefour de se renforcer dans ses formats traditionnels, notamment le cash & carry et les hypermarchés, tout en étendant sa présence dans des formats dans lesquels il était moins présent, notamment les supermarchés. En outre, Carrefour Brésil opère désormais sur un nouveau segment de marché avec le format Sam's Club, via un accord de licence avec Walmart. Ce rapprochement crée un groupe comptant plus de 1 000 magasins dans le pays, représentant près de 25% du marché de la distribution alimentaire au Brésil. Les magasins compatibles de Grupo BIG seront convertis aux enseignes Carrefour dans les mois à venir. Selon la décision du CADE, l'autorité brésilienne de concurrence, 14 magasins seront vendus d'ici la fin de l'année.

L'acquisition, annoncée en avril 2021 sur la base d'une valeur d'entreprise de 7,0 MdR$ (environ 1,35 MdE), offre "un potentiel de synergies significatives, qui augmenteront progressivement pour atteindre une contribution additionnelle nette à l'EBITDA du Groupe d'au moins 2,0 MdR$ (environ 390 ME) en 2025", commente Carrefour. L'acquisition a été réalisée à 70% en numéraire et à 30% en nouvelles actions Carrefour Brésil. A l'issue de l'opération, le groupe Carrefour détient environ 67,7% de Carrefour Brésil (contre 71,6% précédemment), Peninsula Participaçoes 7,2% et Advent International et Walmart, via des filiales, détiennent une participation conjointe de 5,6%. Pour refléter la nouvelle composition actionnariale et accompagner la consolidation du nouvel ensemble, Carrefour Brésil renforce ses principales instances de gouvernance. Un nouveau Conseil d'administration sera soumis à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra en juillet prochain à Sao Paulo. Le nouveau Conseil d'administration sera présidé par Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Abilio Diniz, Président du Directoire de Peninsula Participaçoes sera Vice-Président du Conseil. De nouveaux membres rejoindront également ce Conseil : Patrice Etlin, Directeur Général d'Advent Amérique latine, Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-Commerce, Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour, et Laurent Vallée, Secrétaire Général du Groupe Carrefour. Claudia Almeida e Silva et Vânia Neves rejoindront le Conseil d'administration en tant que membres indépendants. Aux côtés de Matthieu Malige, Directeur Financier du Groupe Carrefour et ancien Président du Conseil d'administration de Carrefour Brésil, ils apporteront leurs compétences pour accompagner le Directeur Général de Carrefour Brésil, Stéphane Maquaire, et son Comité Exécutif. Celui-ci est également remodelé, avec un équilibre entre les dirigeants de Carrefour Brésil, les nouveaux venus du Grupo BIG et des nouveaux entrants.