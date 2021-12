Carrefour : Auchan calme le jeu

(Boursier.com) — Carrefour recule légèrement (-0,2% à 16 euros) après le mouvement de spéculation qui a porté le titre au cours des dernières séances. Alors que 'BFM Business' avançait hier que les discussions entre les familles Mulliez et Moulin se poursuivaient, les actionnaires de contrôle d'Auchan et Carrefour n'ont aucun contact sur un possible rapprochement, a dit mardi à 'Reuters' un porte-parole du distributeur nordiste.

Bryan Garnier ('achat') expliquait hier que ce retour des rumeurs autour de Carrefour et Auchan n'est guère surprenant. Comme le broker l'avait déjà souligné par le passé, il pense que Carrefour sera au centre de la consolidation sectorielle en France au second semestre 2022, après l'élection présidentielle. Concernant Auchan, il estime que le groupe ne peut pas rester seul (trop exposé aux grands hypermarchés en France et dans le Nord de la France avec une offre indifférenciée). C'est pourquoi la famille Mulliez n'a pas d'autre choix qu'une fusion-acquisition avec Carrefour (selon l'analyste, Casino ne sera pas à vendre avant 2024).

Jefferies ('achat') notait également la logique industrielle d'un tel rapprochement tout en s'étonnant de la "réticence" du marché à prendre en compte cette possibilité dans la valorisation du titre Carrefour.