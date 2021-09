Carrefour : Arthur Sadoun va entrer au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Arthur Sadoun va faire son entrée au Conseil d'administration de Carrefour. La nomination du président du directoire de Publicis en tant qu'administrateur indépendant du distributeur fait suite à la démission de Messieurs Alexandre Arnault et Nicolas Bazire. Elle sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Carrefour.

Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour, déclare : "le Conseil d'administration a pris acte de la démission d'Alexandre Arnault et Nicolas Bazire et coopté Arthur Sadoun en tant que nouvel administrateur. Je souhaite remercier vivement Alexandre Arnault et Nicolas Bazire pour leur active contribution aux travaux du Conseil et leur apport essentiel à la transformation du groupe. Je me réjouis de l'entrée au Conseil d'Arthur Sadoun dont le profil international, l'expérience en matière de transformation d'entreprise et l'expertise digitale seront des atouts précieux pour l'accélération de la mise en oeuvre de notre plan stratégique".

Ce changement intervient après l'annonce de la sortie du capital de Carrefour de groupe Agache, l'un des holdings de Bernard Arnault. Le patron de LVMH était actionnaire du distributeur depuis 14 ans.