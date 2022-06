Carrefour annule une part supplémentaire de 1,6% de son capital

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration du groupe de distribution Carrefour a décidé ce vendredi de réduire son capital social par voie d'annulation de 12.506.325 actions rachetées auparavant, représentant environ 1,6% du capital social. A l'issue de cette annulation d'actions, le nombre d'actions composant le capital de Carrefour s'élèvera à 742.157.461 et le nombre d'actions auto-détenues, en conséquence, sera de 11.544.870 actions.

Le groupe avait annoncé à la mi-février le lancement d'une opération de rachat d'actions à hauteur de 750 ME. Une première tranche de rachats portant sur un montant de 400 ME avait été réalisée entre le 7 mars et le 13 avril 2022, à un prix moyen de 18,84 euros. Le 20 avril 2022, le Conseil d'Administration avait déjà décidé de réduire le capital social (environ 3,6% du capital social). Une seconde tranche de rachats d'actions portant sur un montant de 350 ME, s'est achevée récemment avec un prix moyen de 20,36 euros par action.