Carrefour : Alexandre de Palmas nommé Directeur Exécutif de Carrefour France

(Boursier.com) — Alexandre de Palmas, actuellement Directeur Exécutif de Carrefour Espagne, est nommé Directeur Exécutif de Carrefour France, membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 4 septembre prochain. Il succède à Rami Baitieh qui quitte le Groupe pour se consacrer à un nouveau projet professionnel à l'étranger.

Elodie Perthuisot est nommée Directrice Exécutive de Carrefour Espagne, membre du Comité Exécutif du Groupe, à compter du 4 septembre prochain. Elle conserve ses fonctions de Directrice Exécutive E-commerce, Data et Transformation Digitale.

Alexandre Bompard, Président Directeur général du groupe Carrefour, a déclaré : "Je souhaite un plein succès à Alexandre de Palmas et Elodie Perthuisot, qui ont démontré leurs très grandes qualités managériales et obtenu des résultats remarquables dans leurs précédentes fonctions. J'ai toute confiance dans leur capacité à consolider la dynamique commerciale de Carrefour en France et en Espagne, et à accélérer le déploiement des grands projets de transformation de Carrefour 2026. Je remercie chaleureusement Rami Baitieh qui a servi notre Groupe pendant 28 ans. Au cours de chacune des missions difficiles que je lui ai confiées et qu'il a pleinement relevées, notamment en France dont il a relancé la dynamique commerciale, j'ai pu mesurer ses qualités humaines et son engagement sans faille au service de Carrefour. Je sais qu'il réussira dans la suite de son parcours"