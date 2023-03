Carrefour : Alexandre Bompard devrait prolonger jusqu'en 2026

(Boursier.com) — Alexandre Bompard devrait prolonger l'aventure à la tête de Carrefour. Le Conseil d'administration du distributeur, sur recommandations du Comité de gouvernance, a décidé, à l'unanimité, de proposer à la prochaine Assemblée Générale, qui se réunira le 26 mai prochain, de renouveler par anticipation le mandat d'administrateur de l'ancien patron de la Fnac afin de l'aligner sur la durée du plan stratégique "Carrefour 2026". Ce mandat, qui devait venir à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale se tenant en 2024, serait ainsi renouvelé pour une durée de trois années, jusqu'à l'Assemblée Générale de 2026.

Alexandre Bompard a déclaré : "la confiance que me témoigne le Conseil d'administration m'honore. Il peut compter sur ma détermination pour poursuivre notre ambition de performance économique et financière ainsi que nos engagements RSE. Ma résolution sera sans faille pour atteindre l'ensemble des objectifs fixés par le plan Carrefour 2026, aux côtés des 500 000 personnes travaillant pour l'enseigne et avec une gouvernance que je veux exigeante".

Le Conseil d'administration a, par ailleurs, sur recommandation du Comité de gouvernance, fait évoluer la composition de ses Comités : Madame Mathilde Lemoine, qui perdra la qualité d'Administratrice indépendante lors de l'Assemblée Générale 2023 et achèvera son mandat à l'issue de l'Assemblée Générale 2024, quitte le Comité d'audit ainsi que le Comité des rémunérations dont elle assurait la présidence ; Madame Marie-Laure Sauty de Chalon, Administratrice indépendante, dont le renouvellement du mandat sera proposé à l'Assemblée Générale du 26 mai 2023, quitte le Comité RSE et rejoint le Comité d'audit ; Monsieur Stéphane Courbit, Administrateur indépendant, est nommé Président du Comité des rémunérations ; Monsieur Stéphane Israël, Président du Comité d'audit et Administrateur référent indépendant, devient membre du Comité des rémunérations et du Comité stratégique ; Monsieur Arthur Sadoun, Administrateur indépendant, est nommé membre du Comité de gouvernance.