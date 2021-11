Carrefour affiche ses ambitions dans le e-commerce

(Boursier.com) — Digital Day pour Carrefour. Le distributeur affiche ses ambitions dans le commerce en ligne. Il vise notamment un triplement de sa GMV(Gross Merchandise Value) e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros. Le Groupe prévoit également que le digital contribue pour 600 ME additionnels au résultat opérationnel courant (ROC) en 2026 par rapport à 2021.

Dans ce but, Carrefour va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de 3 MdsE entre 2022 et 2026. Par conséquent, le Groupe rehausse son objectif d'investissements annuels à environ 1,7 MdE, dans le haut de la fourchette de 1,5 MdE à 1,7 MdE communiquée en début d'année 2021.

Enfin, en ligne avec sa démarche de responsabilité sociale et environnementale, le Groupe annonce viser la neutralité carbone de ses activités e-commerce à horizon 2030, soit 10 ans avant l'objectif global fixé par le Groupe pour 2040.

Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, a déclaré : "au terme d'un premier plan de transformation réussi, nous voulons aujourd'hui transformer Carrefour, distributeur traditionnel doté de capacités de e-commerce, en une Digital Retail Company, qui place le digital et la data au coeur de toutes ses opérations et de son modèle de création de valeur. Cette mutation profonde, que nous entendons mener d'ici 2026, donnera sa pleine mesure à l'omnicanalité, qui est aujourd'hui l'ADN de Carrefour et un atout unique dans l'industrie. Nos avancées digitales nous permettront de développer de nouvelles sources de revenus et de profits, mais aussi d'améliorer la performance opérationnelle de toutes nos activités. Elles s'appuieront sur des partenaires internationaux de premier ordre, une enveloppe d'investissements supplémentaires et la formation au digital de l'ensemble des collaborateurs du Groupe. J'ai la conviction que ce nouveau cap "digital first" sera un puissant vecteur de leadership dans un marché en rapide mutation".

Le succès de la transformation menée depuis 2018 place Carrefour en position de force. Après quatre années et plus de 2 MdsE engagés dans la technologie et le digital, Carrefour s'est construit de nombreux atouts lui conférant des avantages concurrentiels décisifs:

- Des actifs digitaux constituant une force de frappe déjà considérable : 33 millions de téléchargements de l'App Carrefour, 800 millions de visites annuelles sur ses plateformes digitales, 80 millions de clients dans ses bases de données, et un historique de 8 milliards de transactions dans son data lake, le plus important d'Europe;

- Une plateforme logistique unique, avec plus de 3.700 points de vente au service du e-commerce, et 45 entrepôts et centres de préparation de commandes exclusivement dédiés au e-commerce;

- Des systèmes informatiques modernisés, unifiés et plus agiles, déjà migrés à hauteur de 30% dans le Cloud;

- Un réseau de partenaires de premier plan (Google, Meta (Facebook), Uber, Criteo, LiveRamp, etc.).

En l'espace de quatre ans, Carrefour a ainsi triplé son activité de e-commerce alimentaire, surperformant en moyenne de 15 points par an la croissance de ses marchés. Le Groupe s'est notamment imposé comme le leader de la livraison à domicile en Europe continentale. Carrefour anticipe pour 2021 une GMV e-commerce de l'ordre de 3,3 MdsE. Ce développement rapide s'est accompagné d'une optimisation rigoureuse des coûts, aboutissant à une amélioration, depuis 2019, de 11 points de la marge opérationnelle des activités de e-commerce, qui tendent vers l'équilibre.

Avec le digital au coeur de sa stratégie, Carrefour transforme son modèle et entre en position de force dans l'ère du Digital Retail, avec l'ambition d'en devenir un leader mondial. Ce nouveau modèle, propulsé par l'innovation et la data, constitue un accélérateur puissant de croissance, de parts de marchés et de performance financière pour le Groupe.