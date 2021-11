Carrefour accueille les banques alimentaires pour la Collecte Nationale

(Boursier.com) — Comme chaque année, Carrefour répond présent pour ce grand rendez-vous solidaire et citoyen. A travers la mobilisation et l'engagement de ses équipes, Carrefour participe à cet effort de solidarité essentiel en cette période où hélas la précarité est toujours d'actualité. La Fondation Carrefour accompagne par ailleurs les Banques Alimentaires tout au long de l'année.

Carrefour, partenaire historique depuis 1995 et parmi les premiers donateurs privés de denrées aux Banques Alimentaires, répond à nouveau présent pour cette nouvelle édition de la Collecte Nationale en mobilisant ses collaborateurs, en mettant en avant les produits de première nécessité et en sensibilisant ses clients.

Accueillis dans plus de 1.200 magasins Carrefour sur tout le territoire national, les bénévoles récolteront au cours du week-end les dons des clients à la sortie des caisses, dans le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires.

La Collecte Nationale, qui se déroule les 26, 27 et 28 novembre, permet de collecter auprès du grand public 11% des produits distribués dans l'année, soit l'équivalent de plusieurs millions de repas à destination des plus démunis.

Partenariat fort

Depuis 2006, un partenariat fort existe entre la Fondation Carrefour et les Banques Alimentaires. Cette année, plus particulièrement, le groupe encourage la qualité nutritionnelle des repas en formant les bénévoles des Banques Alimentaires intervenant auprès des personnes en situation de précarité afin qu'elles bénéficient d'une alimentation équilibrée malgré de faibles ressources et dans la mesure du possible, avec des produits sains.

Carrefour apporte également un concours logistique en participant au financement de camions frigorifiques et de chambres froides, permettant aux Banques Alimentaires d'optimiser la gestion logistique des dons reçus.

Au-delà de cette collecte exceptionnelle, les magasins Carrefour accompagnent tout au long de l'année les Banques Alimentaires en faisant quotidiennement don de produits à date courte, ce qui représente 5 500 tonnes de denrées alimentaires, soit 11 millions de repas.

Une collecte essentielle pour répondre à une demande croissante

Alors que la pandémie de Covid-19 perdure, avec ses conséquences économiques et sociales, ce grand rendez-vous solidaire et citoyen est un complément indispensable au travail mené par l'association. En 2020, le nombre des bénéficiaires soutenus par les Banques Alimentaires a augmenté de 6%. Pour faire face à ces besoins grandissants et une demande croissante de soutien, la générosité de tous est nécessaire.

En accueillant l'opération de collecte dans ses magasins, en sensibilisant ses clients aux dons, Carrefour défend les valeurs de solidarité et de responsabilité qui unissent tous les acteurs de la distribution et du secteur économique.