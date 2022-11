Carrefour accélère la livraison 'le jour même' en Ile-de-France

(Boursier.com) — Carrefour et STEF ont inauguré ce jour une plateforme logistique à Rungis afin d'accélérer la croissance de l'offre de livraison à domicile de Carrefour en Île-de-France et de développer la livraison le jour même sur la région parisienne. L'enseigne confie à son partenaire STEF l'ensemble des opérations logistiques (réception, stockage et préparation de commandes).

L'ouverture de la plateforme de Rungis va permettre au Groupe Carrefour de renforcer sa position de leader du marché de la livraison à domicile en France.

Le service "Carrefour livré chez vous" est déjà disponible sur plus de 20 000 communes en France, et couvre 74% de la population française.

Jusqu'à 3.000 commandes par jour

Avec cette nouvelle implantation logistique capable de préparer jusqu'à 3.000 commandes par jour, Carrefour accélère sur la livraison à domicile en Ile-de-France pour répondre à la demande croissante des consommateurs franciliens. La plateforme dessert d'ores et déjà 2,2 millions d'habitants répartis sur 91 communes en Ile-de-France.

Le site localisé à moins de 20 kms de Paris permettra également à Carrefour de répondre aux nouvelles attentes des clients en matière de délais de livraison en leur proposant la livraison le jour même de la commande. L'ambition du Groupe Carrefour est de généraliser la livraison du plein de courses le jour même de la commande en France.

Opportunité pour l'emploi

Véritable opportunité pour l'emploi au sein du bassin rungissois, cet entrepôt compte, à ce jour, 100 salariés, dont 80 ont été recrutés en CDI sur des métiers logistiques. Le Groupe STEF a pour ambition de dépasser les 100 recrutements d'ici la fin de l'année 2022.

"Cet entrepôt, implanté au sud de Paris, va nous permettre de répondre à la demande très forte sur notre service de livraison Carrefour livré chez vous. Nous allons en même temps généraliser la livraison "plein de courses" le jour de la commande, qui est un critère de plus en plus important pour nos clients et crée la différence" commente Elodie Perthuisot, directrice Exécutive e-commerce, data et transformation digitale du Groupe Carrefour.

"Nous sommes fiers de la confiance que Carrefour nous accorde pour accompagner son développement e-commerce en Ile-de-France. La mise en service de ce nouveau site prolonge et renforce le partenariat historique construit entre nos deux groupes sur le sens du service et le développement de prestations adaptées aux nouveaux modes de consommation. Il illustre également notre expertise dans la logistique e-commerce, un environnement complexe comprenant pas moins de quatre températures. Pour la réussite de ce projet, STEF a recruté 80 salariés en CDI et développé un programme d'intégration afin de délivrer la meilleure qualité de service aux clients de Carrefour" a déclaré Bertrand Bompas, Directeur général adjoint de STEF France.

Caractéristiques techniques de la plateforme

-Une surface de plus de 15 000 m(2) avec 44 quais d'expédition destinés à la livraison à domicile.

-Site multi-températures (4 températures, de l'ambiant au surgelé, en passant par le frais) en capacité de proposer 15.000 références, dont 33% en marque propre (à date).

-Une capacité de préparation de près de 185.000 articles par jour.

-Avec cette nouvelle plateforme, l'ambition de Carrefour est d'avoir une offre encore plus riche en produits frais (notamment en fruits et légumes) et de proposer rapidement une offre complémentaire premium de boucherie, de poissonnerie et de parapharmacie.