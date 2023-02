Carrefour : à suivre demain

(Boursier.com) — Contre la tendance, Carrefour recule de 0,25% à 16,3 euros à la veille de la présentation de ses résultats annuels. Sur le seul quatrième trimestre, le consensus 'Bloomberg' table sur une croissance, à périmètre comparable, de 9,4%, avec +4,9% en France et +25% dans la zone Latam. Le chiffre d'affaires total est attendu à 24,4 Mds$. HSBC ('achat') s'attend à ce que Carrefour atteigne sa guidance de flux de trésorerie disponible pour 2022 et soit "confortablement au-dessus" de 1 milliard d'euros. La banque pense que Carrefour annoncera d'autres rachats d'actions mais le montant total "devrait rester raisonnable compte tenu de l'environnement volatil". 2023 s'annonce difficile mais Carrefour "est suffisamment solide en termes de structure financière et d'économies de coûts pour absorber de nouvelles pressions sur les coûts", selon le broker.