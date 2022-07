Carpinienne de Participations : stabilise ses pertes sur le semestre

(Boursier.com) — La société Carpinienne de Participations a poursuivi, durant le 1er semestre 2022, la gestion de ses titres de participation. Au terme du 1er semestre 2022, Carpinienne de Participations dégage un résultat d'exploitation en perte de -46 kE. Après un résultat financier montrant une charge de -167 kE, le résultat net est une perte de -213 kE (-219 kE au 1er semestre 2021)

Perspectives

La société Carpinienne de Participations devrait poursuivre la gestion de ses titres de participation. Les perspectives de Carpinienne de Participations dépendent du bon déroulement des plans de sauvegarde de Rallye, de Foncière Euris, de Finatis et d'Euris. En effet, les plans de sauvegarde des différentes sociétés sont interdépendants et dépendent essentiellement de la capacité de la principale filiale, Casino, à distribuer des dividendes suffisants, dont le principe et le quantum dépendront de la situation financière de Casino, de la réalisation de son plan stratégique et notamment de son plan de cession. La distribution des dividendes sera déterminée par l'Assemblée générale de Casino dans le respect de son intérêt social propre et de ses propres engagements vis-à-vis de ses créanciers.

Par ailleurs, les plans de sauvegarde impliquent des refinancements au niveau de Rallye entre 2030 et 2032 dont la réalisation dépendra notamment des conditions de marché à cet horizon et de la valeur de Casino à terme.

Concernant la guerre en Ukraine, à ce stade, il n'est pas constaté d'effet direct sur l'activité de la société ni notamment sur celle du groupe Casino, contrôlé indirectement par la société Foncière Euris, compte tenu de l'absence de magasins en Ukraine ou en Russie et d'achats très limités dans ces deux pays. Cependant, le conflit affecte de plus en plus l'économie et les marchés des capitaux mondiaux et exacerbe une situation déjà difficile sur le plan économique, découlant notamment de l'accélération de l'inflation et de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ainsi, les contrôles à l'exportation/importation et les sanctions économiques prises à l'encontre de la Russie peuvent avoir des effets négatifs sur les activités du groupe Casino, sa chaîne d'approvisionnement, ses partenaires commerciaux ou ses clients. De même, les effets indirects se traduisant par une hausse de l'inflation, la fluctuation des prix de l'énergie et des matières premières entraînent une augmentation des coûts de transport et des coûts d'achat de certains produits. Tous ces effets peuvent interrompre la capacité du groupe Casino à fournir certains produits et entraîner des changements dans les habitudes d'achat des clients et des modifications à la structure des coûts (notamment stocks, frais de transport ainsi que masse salariale) et en conséquence se traduire par des incidences potentiellement défavorables sur le résultat d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie. Le groupe Casino n'opère pas dans ces pays mais continue de surveiller les effets de la guerre et ses expositions indirectes.

Réduction de capital en perspective ?

En date du 18 mai 2022, l'assemblée générale des actionnaires a décidé d'affecter la perte de l'exercice 2021 d'un montant de 15,08 ME, comme suit :

- au compte "Primes d'émission" à hauteur de 1,59 ME;

- au compte "Primes de fusion" à hauteur de 135 kE ;

- au compte "Réserves statutaires contractuelles" à hauteur de 443 kE ;

- au compte "Autres réserves" à hauteur de 2,56 ME ;

- et au compte "Report à nouveau" pour le solde de 10,35 ME.

De plus, en date du 18 mai 2022, l'Assemblée générale extraordinaire, après avoir constaté qu'il ressortait des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital, a décidé, la continuation de la société. Conformément au Code de commerce, Carpinienne de Participations est donc tenue, au plus tard à la clôture du 2e exercice suivant de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.